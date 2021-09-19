الإرهاب عالمي ويحتاج إلى تصدي ومقاومة عالمية - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/19 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الإرهاب ليس محصور في رقعة جغرافية محددة في جزء من العالم أو دولة معينة حتى يستطاع مقاومته والقضاء عليه، إلا أن الإرهاب منتشر في مناطق ودول متعددة ومختلفة طبيعة تضاريس أرضها والطبيعة الاجتماعية مختلفة التكوين من حيث الطوائف والأجندة والثقافة والوعي الفكري التنويري وإذا تجاوزنا ذلك فإن المهم هو اختلاف الدول التي يتواجد فيها الإرهاب من حيث الإمكانيات المادية كالجيش والأمن الداخلي من حيث الأسلحة والتد ......





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