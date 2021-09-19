2021/09/19 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن المستشفى البيطري في ذي قار، اليوم الأحد، عن وفاة احد المواطنين في مدينة الناصرية نتيجة إصابته بمرض الحمى النزفية.وذكر معاون مدير المستشفى الدكتور محمد عزيز في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تسجل حالة وفاة بـ”حمى” تنتقل من “المواشي” المركز الخبري الوطني.

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