2021/09/19 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت ايران مجموعات الارهابية قالت

انها متواجدة في شمال العراق حذرتها من

القيام بأي مغامرة داخل اراضيها

وصرح رئيس الاركان الايراني اللواء

محمد باقري لوكالة ارنا الرسمية

وتابعتها وكالة نون الخبرية نح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تحذر مجموعات ارهابية متواجدة في شمال العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تحذر مجموعات ارهابية متواجدة في شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).