كربلاء .. وصول وزير الدفاع الى المحافظة وقطع جميع المداخل

2021/09/19 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت قيادة عمليات كربلاء عن قطع جميع

مداخل المدينة القديمة، لتأمين المواكب

الحسينية وحماية الزائرين المتوجهين

إلى المحافظة لأحياء لذكرى أربعينية

الامام الحسين عليه السلام

كما أكدت مصادر في المحافظة وص

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