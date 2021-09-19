شاهد.. تحدي غريب على تيك توك يدفع الطلاب لسرقة حمامات المدارس

2021/09/19 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع تحدي غريب على موقع تيك توك عددًا من الطلاب الى تخريب حمامات المدارس في مدينة ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية وتقول هيئة مدارس ميدلاند إنها تلقت عدة تقارير عن طلاب شاركوا في التحدي في بعض الجامعات وفتحت عدة تحقيقات.

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