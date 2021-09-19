محمد صالح العراقي للناخبين: الالتزام بالتقسيمات المناطقية يضمن فوز اغلب المرشحين

2021/09/19 | 11:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه صالح محمد العراقي الذي يعرف بوزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه الناخبين والمرشحين كافة بضرورة الالتزام بالتقسيمات المناطقية.

وذكر العراقي في تغريد على تويتر ان الماكنة الانتخابية الصدرية ذات خبرة عالية وان التزام الجميع بالتقسيمات المناطقية سيضمن فوز اغلب المرشحين ويحقق انتصار الاصلاح في الانتخابات المقبلة، محذرا في الوقت ذاته من التهرب من الاقتراع الذي يسبب في ايصال الفاسدين على حد تعبيره.

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