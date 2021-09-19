التخطيط: تكلفة تعداد السكان 120 مليار دينار ونحتاج لـ 100 ألف موظف

2021/09/19 | 11:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، بأن تكلفة التعداد العام للسكان في البلاد، المقرر إجراؤها عام 2022، تقدر بنحو مئة وعشرين مليار دينار.

وقال الهنداوي أن الوزارة تنتظر اقرار موازنة العام المقبل، اذ أن كل الأمور المتعلقة بالتعداد العام للسكان، مرتبطة بإقرار موازنة العام المقبل، لافتاً الى أن التعداد سيكون الكترونياً، ويحتاج الى مئة الف موظف وجهاز لوحي لإدخال البيانات.

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