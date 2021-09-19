مقاتلو الحشد العشائري يصدون هجوماً لد1عش جنوب شرق الموصل

2021/09/19 | 11:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني مسؤول الأحد بأن مقاتلين من الحشد العشائري تصدوا لهجوم شنه مسلحو تنظيم داعش جنوب شرق مدينة الموصل.

وقال المصدر ان الهجوم وقع على نقاط امنية تابعة للحشد بالقرب من منطقة الكشاف الواقعة في قضاء مخمور، مشيراً الى تزايد هجمات تنظيم داعش على القوات الامنية والمدنيين في قضاء مخمور المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

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