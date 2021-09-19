قطع الطرق داخل المدينة القديمة في كربلاء

2021/09/19 | 11:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع الطرق اجراء متبع لدى القوات الامنية في المحافظة اثناء الزيارات والمناسبات.

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