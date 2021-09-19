موقف استجابة الرئاسات الثلاث والمسؤولين لاستمارة كشف الذمَّة المالية

2021/09/19 | 11:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، موقف استجابة الرئاسات الثلاث المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الحالي، إضافةً إلى الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والسلطة القضائية والمحافظين.وقالت الهيئة في بيان انه “تمَّ تسلُّم (31,800) استمارة كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة للمُدَّة من (4/1/2021 ولغاية 31/8/2021) من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، مُبيّـنةً أنَّ نسبة استجابة السادة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنُّوَّاب بلغت 100%، فضلاً عن السادة رؤساء المحكمة الاتحاديَّة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحاديَّـة ورئيس الادّعاء العام”.وأضافت إن “استجابة السيّـدين نائبي رئيس مجلس النُّوَّاب بلغت 100%، ونسبة استجابة السادة النُّوَّاب بلغت 92,5%، […]

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