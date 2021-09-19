إيران توجه رسالة “عاجلة” لبغداد وأربيل وتهدد بعمليات عسكرية

2021/09/19 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري، اليوم الأحد، دعوة للمسؤولين في الإقليم والمسؤولين في حكومة بغداد إلى التعامل مع هؤلاء المسلحين.قالت قناة “إيران انترناشيونال”، إن “رئيس أركان […]

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