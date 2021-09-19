التخطيط: إرتفاع التضخم السنوي 8.1% والتضخم لشهر آب 1.1%

2021/09/19 | 11:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، ارتفاع معدل التضخم لشهر آب الماضي بنسبة بلغت (1.1%)، مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، والذي شهد ارتفاعا بنسبة (0.6%)، مشيرة إلى ان معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر آب من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت (8.1%).وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان …

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