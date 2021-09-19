المحكمة الاتحادية تحدد موعد صدور قرار الطعن بالموازنة

2021/09/19 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، موعد صدور قرار الطعن في الموازنة.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد في تصريح للعراقية الإخبارية، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمَّ تحديد اليوم الـ23 من الشهر الحالي موعداً لصدور قرار الطعن الخاص في الموازنة".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في 14 ايلول الحالي، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى الـ19 من الشهر الحالي.

يذكر أن مجلس الوزراء خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

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