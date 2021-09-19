المشاهد الأولى من داخل بناية البنك المركزي الجديدة على ضفاف دجلة

2021/09/19 | 11:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، عن تطورات العمل في مشروع البناية الجديدة للبنك على ضفاف نهر دجلة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

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ونشر البنك مقطعاً مصوراً تابعه "ناس"، (19 أيلول 2021)، هو الأول من داخل المشروع، يظهر سير العمل وآخر التطورات.

كما نشر البنك بعض المعلومات حول مواصفات المبنى والبرج الذي صممته المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

ونُشر الفيديو عقب تداول صور مثيرة للجدل أظهرت عيوباً في الخرسانة الخاصة بالمبنى، دون أنّ يتسنى التحقق من صحتها.

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