إندونيسيا تعلن القضاء على زعيم جماعة متشددة مرتبطة بـ

2021/09/19 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استردت إندونيسيا جثتي أبرز المسلحين المطلوبين في البلاد لانتمائهم لجماعة مرتبطة بتنظيم "داعش"، بعدما قتلا السبت في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، حيث نقلتهما إلى مستشفى للشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات.

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