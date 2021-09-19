الحلبوسي يلتقي رؤساء الوحدات الإدارية بالأقضية الغربية في الأنبار

2021/09/19 | 11:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رؤساء الوحدات الإدارية بالأقضية الغربية في محافظة الأنبار.

وذكر بيان عن مكتب رئيس البرلمان أن “الحلبوسي، برفقته وزير التخطيط خالد بتال، يلتقي رؤساء الوحدات الإدارية بالأقضية الغربية في محافظة الأنبار”.

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