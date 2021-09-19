النزاهة تكشف عن استجابة الرئاسات الثلاث للكشف عن ذممهم المالية

2021/09/19 | 11:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، نسب استجابة كبار المسؤولين لكشف الذمة المالية، فيما توعدت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين وفق ما نص عليه قانونها.

وذكر بيان للهيئة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 ايلل 2021)، أنه "تم تسلم (31,800) استمارة كشف الذمة المالية المتسلمة للمدة من (4/1/2021 ولغاية 31/8/2021) من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وأضاف البيان، أن " نسبة استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب بلغت 100%، فضلا عن رؤساء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام"، لافتا الى "استجابة نائبي رئيس مجلس النواب بنسبة 100%، اما استجابة النواب فقد بلغت النسبة 92,5%".

وتابع، أن "نسبة استجابة أعضاء مجلس الوزراء 100%، وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا 83,3%، وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية 100%، أما استجابة القضاة المشمولين بكشف الذمة المالية فبلغت 99,9%"، مبينا ان "نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة بلغت 90,6%، فيما بلغت نسبة استجابة المحافظين 66,7%".

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