اجتماع مرتقب بشأن الاتفاق النووي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

2021/09/19 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت وسائل اعلام ايرانية عن احتمال عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتفاق النووي اجتماعاً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تبدأ الثلاثاء المقبل.

وبينما أفادت وكالة انباء فارس بأنّ الاجتماع ليس محسوماً لكن تم حجز صالة لعقده، الا ان في حال عقده، سيكون الأول من نوعه على مستوى وزراء الخارجية لأطراف الاتفاق النووي منذ إطلاق مفاوضات فيينا في نيسان الماضي.

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