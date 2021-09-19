مفوضية الانتخابات: صرف 70% من عدد البطاقات المطبوعة والتوزيع مستمر

2021/09/19 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن توزيع نحو 14 مليون بطاقة بايومترية من أصل 17 مليونا وهو ما يعادل 70 % من عدد المطبوع الكلي.

هذا وعبرت المفوضية عن أملها بتوزيع نحو ثلاثة ملايين بطاقة بايومترية متبقية لديها بين الناخبين، كما اكدت العمل على توزيع البطاقات من خلال مراكز التسجيل التابعة لها الى قبل يوم الاقتراع الخاص.

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