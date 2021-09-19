العشرات من جرحى القوات الامنية يتظاهرون امام مبنى حكومة ديالى

2021/09/19 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىافاد مصدر محلي بمحافظة ديالى، اليوم الاحد، بخروج عشرات المتظاهرين من جرحى القوات الأمنية امام مبنى المحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "العشرات من جرحى القوات الأمنية خرجوا اليوم بتظاهرة امام مبنى الحكومة المحلية وسط بعقوبة للمطالبة بحقوقهم في منحهم قطع اراضي سكنية وفق الاطار القانوني خاصة وان اغلبهم رفعوا معاملات".وأضاف انه "منذ سنوات طويلة لم يتم حسم ملفهم رغم انهم من الشرائح المضحية".

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