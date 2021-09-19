2021/09/19 | 11:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، موقف استجابة الرئاسات الثلاث المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الحالي، إضافةً إلى الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والسلطة القضائية والمحافظين.

وذكر بيان للهيئة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "تمَّ تسلُّم (31.800) استمارة كشف الذمَّة الماليَّة المُتسلَّمة للمُدَّة من (4/1/2021 ولغاية 31/8/2021) من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ".

وأضاف البيان، أن " نسبة استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنُّوَّاب بلغت 100%، فضلاً عن رؤساء المحكمة الاتحاديَّة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحاديَّـة ورئيس الادّعاء العام".

وأشار إلى "استجابة نائبي رئيس مجلس النُّوَّاب بنسبة 100%، أما استجابة النُّوَّاب فقد بلغت النسبة 92.5%".

وتابع أنَّ "نسبة استجابة أعضاء مجلس الوزراء 100%، وأعضاء المحكمة الاتحاديَّة العليا 83.3%، وأعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة 100%، أمَّا استجابة القضاة المشمولين بكشف الذمَّة الماليَّـة فبلغت 99.9%".

وبيّنت أنَّ "نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ بلغت 90.6%، فيما بلغت نسبة استجابة المُحافظين 66.7%".

اقرأ/ي أيضًا:

النزاهة تعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

تقرير بريطاني عن "الفساد المحصّن" في العراق: السلطة تنهب المواطن والمستثمر!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام| نسب استجابة المسؤولين لكشف الذمة المالية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام| نسب استجابة المسؤولين لكشف الذمة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).