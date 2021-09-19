القوة الجوية تبحث عن مدرب جديد للصقور

2021/09/19 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تواصل إدارة نادي القوة الجوية، بحثها عن مدرب جديد لقيادة فريقها الكروي خلفاً للمستقيل أحمد خلف.وقال مصدر مقرب من الإدارة في حديث صحافي، ان “الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية مازالت تبحث […]

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