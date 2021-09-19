سعد حافظ :بطولة غرب آسيا (بروفة) جيدة للأولمبي قبل تصفيات البحرين

2021/09/19 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – حسين عمار أكد المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي سعد حافظ، أن المشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا تعد فترة إعداد جيدة للمنتخب قبل الدخول في التصفيات الآسيوية .وقال حافظ في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" بطولة غرب آسيا التي ستقام في مدينة الدمام السعودية هي أقرب استحقاق للمنتخب الاولمبي، والاستعداد متواصل لتقديم مستوى طيب في البطولة، بعد أن وضعتنا القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات لبنان والإمارات وفلسطين"، مبيناً، أن" البطولة ستكون مرحلة إعداد جيدة قبل الدخول في معترك التصفيات الآسيوية التي ستحتضنها البحرين في الخامس والعشرين من تشرين الأول المقبل، لاسيما إن الأجواء في السعودية مشابهة لأجواء البحرين من حيث الرطوبة ودرجات الحرارة ".واضاف حافظ ،أن" المنتخب الاولمبي يعد فريقاً جديداً، بدأ من الصفر بعد ما تمَّ حلَّ المنتخب وتشكيل منتخب جديد ولم تكن الفترة السابقة كافية للإعداد بالشكل الأمثل بسبب انتشار الجائحة وما سببته من توقف عجلة الرياضة في العراق ، في الوقت الذي كانت أغلب المنتخبات العربية والآسيوية تواصل تدريباتها بانتظام "، مشيراً، الى أن" الجهاز الفني كان حريصاً على تشكيل فريق بمواليد حقيقية بعيداً عن التزوير، من اجل بناء فريق قادر على تحقيق طموحات الجماهير وتوفير قاعده من اللاعبين تخدم المنتخبات الوطنية وتحديداً المنتخب الأول".

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