السعودية.. جريح جراء طلق ناري في جدة والأمن يوقف الجاني

2021/09/19 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، الأحد، إن "الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه".

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