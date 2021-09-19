هيئة الاتصالات توجه دعوة لوسائل الإعلام الوطنية والعالمية بشأن الزيارة الأربعينية

2021/09/19 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

دعت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد، وسائل الإعلام الوطنية والعالمية لتوسيع دائرة العمل والتغطية الشاملة للزيارة الاربعينية.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "على وسائل الاعلام التأكيد على اللحمة الوطنية و التضامن الاجتماعي الكبير بين العراقيين، وتسليط الضوء على الجوانب الانسانية و القيم النبيلة المتجسدة في الزيارةِ و الزوار".

وأكد على "ضرورة الاهتمام بمشاهد الخدمة و المشاركة الشعبية الفاعلة من جميع فئات المجتمع من المرأة والطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة كذلك التنوع المذهبي و القومي و الديني في الزيارة ، فضلا عن الحضور الأجنبي فيها".

وشدد مؤيد على ضرورة " تسليط الضوء على نشاطات المؤسسات الساندة للزيارة في تأمينها خدميا وامنيا، ودور الزيارة في التثقيف و التنشئة الوطنية و الاخلاقية و الفكرية، فضلاً عن دور الشعب العراقي في احتضان الزيارة و حسن اقامتها و ممارستها و الرسائل المترتبة على ذلك".

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