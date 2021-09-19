العراق يحصد المركز الثالث ببطولة العالم بتنس كرة القدم - عاجل

2021/09/19 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ثالثا ببطولة العالم بتنس كرة القدم

بغداد اليوم - بغداد

حل منتخبنا الشبابي بالمركز الثالث، ببطولة تنس كرة القدم في البطولة العالمية المقامة في رومانيا.

وجاء العراق بالمركز الثالث بعد خسارته مباراة نصف النهائي امام سلوفاكيا بشوطين لشوط.

وقال رئيس إتحاد تنس كرة القدم العراقي صفاء صاحب إن العراق تأهل عن مجموعته التي ضمت رومانيا و أسبانيا واستطاع بربع النهائي إقصاء فرنسا والوصول للمباراة قبل النهائي.

و اضاف صاحب ان "اللعبة جديدة وهناك سعي بأن تأخذ صدى أكبر وتنتشر وتدخل الالعاب الأولمبية بالسنوات المقبلة".

ودعل رئيس إتحاد تنس كرة القدم الإعلام إلى مساندة اللعبة و منتخب شباب العراق الذي أحرز مركزا متميزا ببطولة كأس العالم.

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