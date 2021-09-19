2021/09/19 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الاحد، إطلاق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف، مؤكداً أن الحكومة دعمت جميع مشاريع النفط.وقال عبد الجبار في كلمة له خلال حفل اطلاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 3 سنوات..



النفط تعلن إطلاق مشروع استثمار الغاز بالناصرية المركز الخبري الوطني.

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