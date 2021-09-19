الاسدي يصل الى نينوى للاشراف على خطة تأمين الانتخابات

2021/09/19 | 12:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الى محافظة نينوى للاطلاع على استعدادات تأمين الانتخابات.وذكر مكتب الاسدي في بيان وصل “النور نيوز”، ان”الاخير وصل نينوى مستكملاً جولاته الميدانية للأطلاع والأشراف على خطة الجهاز الخاصة بتأمين مراكز الاقتراع وبحث الوضع الامني مع الحكومة المحلية والقيادات الامنية في المحافظة”.واضاف، انه”الاسدي عقد فور وصوله اجتماعاً …

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