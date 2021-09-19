التخطيط العراقية: ارتفاع معدل التضخم 8.1% خلال أغسطس

2021/09/19 | 12:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 8.1% على أساس سنوي.وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن معدل التضخم ارتفع على أساس شهري بنحو 1.1% خلال أغسطس/ آب مقارنة مع الشهر السابق، …

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