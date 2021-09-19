2021/09/19 | 12:12 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 8.1% على أساس سنوي.
وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن معدل التضخم ارتفع على أساس شهري بنحو 1.1% خلال أغسطس/ آب مقارنة مع الشهر السابق، …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط العراقية: ارتفاع معدل التضخم 8.1% خلال أغسطس) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن معدل التضخم ارتفع على أساس شهري بنحو 1.1% خلال أغسطس/ آب مقارنة مع الشهر السابق، …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط العراقية: ارتفاع معدل التضخم 8.1% خلال أغسطس) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط العراقية: ارتفاع معدل التضخم 8.1% خلال أغسطس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).