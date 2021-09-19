2021/09/19 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظاهرة بدأت بالانتشار في الموصل ،،

أعلن مصدر في شرطة نينوى العثور على طفل

بالقرب من أحدى جوامع المدينة

وأضاف المصدر ان الطفل البالغ عمره يوما

واحدا عثرت عليه احدى دوريات الشرطة

أمام جامع عبدالله بن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزايد ظاهرة العثور على اطفال رضع في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزايد ظاهرة العثور على اطفال رضع في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).