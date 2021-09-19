شاب يحرق شقيقته حتى الموت بواسطة

2021/09/19 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة المثنى، وقوع جريمة

قتل بشعة في المحافظة، موضحة أن شاباً

عشرينياً قام بحرق شقيقته بواسطة وعاء

طبخ "جدر".

وقالت الشرطة في بيان، إن "محكمة تحقيق

السماوة احالت الاوراق التحقيقيه

الخاصة

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