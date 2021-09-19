مرضٌ اسمُه التطرُّف! - فاطمة ناعوت

2021/09/19 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت التطرّف مرضٌ خبيث يصيبُ المرءَ فيتوهّمُ أن الفضيلةَ تسكنُ بيتَه دون بيوت العالمين، وأن الحقَّ معقودٌ بناصيته دون سواه.



مرضٌ قد يضربُ أيَّ عضو في الجسد؛ فنجده في كل دين ومذهب وطائفة ونادي رياضي ومدرسة أدبية أو فنية.



مريضُ التطرف مأسورٌ بـ "المظهر"، بعيدٌ عن "الجوهر".



مُقولبٌ مُعلّبٌ جاهزُ التحضير.



كريمٌ في توزيع الاتهامات على مَن حوله.



هذا ملحدٌ وهذا كافرٌ وهذا داعر ....



يحمل في يده صَكًّا يُلوّح ......





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