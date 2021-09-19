كيف تكون النصوص المكتوبة مفيدة ولذيذة؟ - قاسم المحبشي

2021/09/19 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي النص هو كل كلام مكتوب ومدون تدوينًا يدويًا أو رقميًا بغض النظر عن نوعه ومحتواه، سواء كان نصًا أدبيًا أو دينيًا أو علميًا أو فلسفيًا وهلمجرى.



وهو بذلك يختلف عن الخطاب الشفاهي بوصفه محادثة مباشرة بحضور الصوت وناطقه إذ يشكّل الصوت المنطوق المسموع جوهر ومحور الثقافة الشفاهية لكن الصوت كحاسة إنسانية يحدث في الزمن مثله مثل كل الإحساسات الأخرى غير أنه يتميز بعلاقة خاصة مع الزمن، ذلك لأن الصوت لا يوجد إل ......





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