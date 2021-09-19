الولايات الإبراهيمية المتحدة, خدعة لتشكيل نواة الحكومة العالمية الموحدة - بلقيس حميد حسن

2021/09/19 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلقيس_حميد_حسن هكذا سينتهي الصراع مع اسرائيل لصالح الدولة الصهيونية المحتلة لأرض العرب عبر مشروع (الولايات الابراهيمية المتحدة) وهو مشروع مشبوه يتم النقاش به أخيرا بين كواليس الخونة من قادة العرب وأمريكا واسرائيل وتتكون هذه (الولايات الإبراهيمية المتحدة) من الدول العربية جميعها مع اسرائيل، ولتتوحد معها بلا حقوق ولا حدود ولا هم يحزنون، على اساس ان جميع من فيها يتبع الديانات الابراهيمية لتذوب في اسرائيل ، لأن ......





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