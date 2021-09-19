صولة امنية جديدة على المطلوبين في بغداد

2021/09/19 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على 7 مطلوبين بينهم أربعة متهمين بقضايا المخدرات في العاصمة بغداد.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة ٢٨"مخدرات في منطقة (البلديات) شرقي بغداد وبحوزتهما بايب زجاجي يستخدم للتعاطي وقنينتي اشعال".

وفي السياق متصل تمكنت قوة أخرى من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة مخدرات الكرادة من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة ٢٨"مخدرات في منطقة (المشتل) شرق بغداد وضبط بحوزتهما 7 غرام من مادة الكرستال المخدرة بالاضافة الى بايب زجاجي يستخدم للتعاطي، وفقا للبيان.

وتابع، ان "قوة من اللواء الأول الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين يحملان بندقية كلاشنكوف غير مرخصة في منطقة (النهروان)جنوب شرق بغداد".

وفقا للبيان، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٣٠"تهديد في منطقة (البتاوين) وسط العاصمة بغداد.

واردف، انه "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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