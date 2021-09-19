الاسدي يصل الى نينوى

2021/09/19 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الى محافظة نينوى مستكملاً جولاته الميدانية للأطلاع والأشراف على خطة الجهاز الخاصة بتأمين مراكز الاقتراع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس جهاز الامن الوطني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير وصل الى محافظة نينوى مستكملاً جولاته الميدانية للأطلاع والأشراف على خطة الجهاز الخاصة بتأمين مراكز الاقتراع وبحث الوضع الامني مع الحكومة المحلية والقيادات الامنية في المحافظة".

وتابع البيان، ان "الأسدي عقد فور وصوله اجتماعاً موسعا في مقر قيادة عمليات غرب نينوى للوقوف على الخطط الامنية والاستخبارية وتنسيق الجهود لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية".

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