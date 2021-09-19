العمليات المشتركة تصدر قرارا هاما بشأن قواتها الأمنية

2021/09/19 | 12:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية ستشرع بمهامها الخاصة ليوم الإنتخاب العام في العاشر من الشهر نفسه.

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