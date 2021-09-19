18 ألف عنصراً أمنياً يشاركون بخطة تأمين الزيارة الأربعينية في بابل

2021/09/19 | 12:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأحد، عن تنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية، مبينةً، أن الخطة بمشاركة أكثر من 18 ألف عنصر أمني.وقال مسؤول العلاقات والإعلام في القيادة العميد عادل الحسيني في تصريح صحفي، إن “قيادة شرطة بابل شرعت بتنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بحماية الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين (ع)”.وأضاف أنه “تم إشراك أكثر من 18 ألف عنصر أمني بين ضابط ومنتسب في تنفيذ الخطة الأمنية ومن جميع صنوف الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة بالإضافة إلى مشاركة لواء علي الأكبر من الحشد الشعبي في حماية منطقة شمال بابل”.وأكد الحسيني، أن […]

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