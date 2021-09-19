العراق ثالثاً في بطولة العالم لتنس كرة القدم

2021/09/19 | 12:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حصل منتخب شباب العراق لتنس كرة القدم، الاحد، على المركز الثالث في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في رومانيا.وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية لتنس كرة القدم أسعد الساعدي، ان “المنتخب العراقي […]

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