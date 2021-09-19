2021/09/19 | 12:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن رحلة طيران مستأجرة للخطوط الجوية القطرية غادرت كابل وعلى متنها 28 مواطناً أمريكياً و7 مقيمين دائمين قانونيين.

وأعربت في بيان صحافي، عن امتنانها للسلطات القطرية لمواصلتها تنسيق ‏هذه الرحلات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الوزارة الأمريكية، مواصلة الولايات المتحدة مساعدة المواطنين ‏الأمريكيين والأفغان المرتبطين بالحكومة الأمريكية على مغادرة أفغانستان والتمتع بحرية الحركة ‏الكاملة.‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكد إجلاء 28 أمريكياً من كابول) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكد إجلاء 28 أمريكياً من كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).