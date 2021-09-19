بمساحة 17 دونم ... افتتاح ثاني اكبر متنزه في بغداد

2021/09/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افتتح محافظ بغداد محمد جابر العطا، حدائق ومتنزهات العطاء في قضاء المحمودية.

وقال محافظ بغداد خلال حفل الافتتاح، في بيان للمحافظة تلقته (بغداد اليوم)، إن "حدائق العطاء كانت موقع للنفايات، وتحولت الى ثاني اكبر المتنزهات في بغداد بمساحة ١٧ دونمًا".

وأضاف، أن "قضاء المحمودية شهد ثورة عمرانية كبرى، بعد الإعلان عن ما يقارب ٩٠٪ من احياء المدينة مكتملة الخدمات، تتعلق جميعها بمشاريع البنى التحتية والماء والمجاري والتبليط والمقرنص، إذ تم تشغيل معمل الاسفلت المتوقف منذ عشرات السنين، فضلًا عن افتتاح العشرات من المدارس، وكذلك إنشاء اسواق نموذجية تليق بالأهالي وتنظيم عمل المتجاوزين".

وأشار الى "انجاز تبليط ١٧ حيا سكنيًا في المحمودية، وهم كلا من أحياء بدر ، والرشيد والسراي، والنعمان، ومنطقة الجديدة، وأحياء الحسين، وطليطلة، والبتول، والموظفين، والعسكري، والشهداء، وحي ال 16 (المفقودين)، والمدخلين الشمالي والجنوبي لقضاء المحمودية، والثورة، والري، والربيعي، وشارع النصر".

وكشف، عن "المباشرة بإعمال تطوير وإكساء حي المرتضى، وإعادة تأهيل حي السلام في ناحية اللطيفية، وإكساء حيي الربيع والشهداء في ناحية اليوسفية"، لافتا إلى "افتتاح مشروع فلترة ماء القعقاع المركزي، ومد شبكة لمجمع صدر اليوسفية، لتغذية القرى غير المخدومة ضمن شبكة مشروع ماء اليوسفية".

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