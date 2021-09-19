برلماني يتحدث عن ظاهرة الانتقالات داخل الكتل السياسية.. ما هو هدفها؟ - عاجل

2021/09/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب يونادم كنا، اليوم الأحد، عن ظاهرة تتبعها بعض الكتل السياسية والأحزاب في الدعايات الانتخابية.

وقال كنا في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "بعض المرشحين يقدمون انفسهم للجمهور كمستقلين في الدعايات الإنتخابية وهم في حقيقة الأمر تابعون لأحزاب وكتل سياسية "لافتاً إلى أن "الغرض من هذه الخطوة هو الحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات".

وأضاف، أن "ثقة الشارع العراقي تكاد تكون معدومة في الأحزاب التي تتصدر المشهد السياسي لذلك يلجأ الكثير من المرشحين التابعين لأحزاب وكتل للإعلان كمستقلين في الانتخابات بهدف التمويه على الجمهور أو تكون هذه خطة من بعض الكتل بتقديم مرشحين مستقلين في مناطق معينة لغرض لتشتيت الأصوات على الكتل والأحزاب الأخرى".

وتابع كنا، أنه "يوجد الكثير من المرشحين المستقلين في انتخابات تشرين وعلى الجمهور ان يميز بين الأصلح للنهوض بواقع البلاد".

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