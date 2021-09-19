وزير الدفاع ينعى ضابطًا كبيرًا في الجيش العراقي

2021/09/19 | 12:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء تأدية الواجب (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نعى وزير الدفاع جمعة عناد، اللواء الركن محمد خلف سعيد، إثر إصابات بليغة تعرض لها على خلفية حادث مروري.

وذكر الوزير في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد اللواء الركن محمد خلف سعيد، والذي وافته المنية صباح اليوم، نتيجة لمضاعفات الحادث الأليم الذي أصيب به في الأسبوع الماضي خلال توجهه مع زمرة تفتيشية لإداء الواجب في لواء المشاة الثالث والأربعين الفرقة عشرين قيادة عمليات غرب نينوى".

وأضاف البيان أن "العجلة التي كانت تقله مع الزمرة انقلبت، مما أدى إلى إصابته ووفاته اليوم".

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