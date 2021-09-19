2021/09/19 | 12:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / شرطة بغداد، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على سارق اقدم على ابتزاز عائلة.وذكرت الوكالة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “بعد ورود شكوى من سيدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



اعتقال مبتز سرق هاتف سيدة وهددها بنشر صورها المركز الخبري الوطني.

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