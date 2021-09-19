2021/09/19 | 12:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر امني، اليوم الأحد، بتوجه قوة عسكرية كبيرة من الشرطة الاتحادية الى منطقة الكمالية شرقي بغداد لفض نزاع عشائري اندلع بسبب وجود (بسطية أمام أحد المنازل).وقال المصدر إن “قوة عسكرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من الاتحادية تتحرك لفض نزاع “البسطية” شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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