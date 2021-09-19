المفوضية: فريق الأمم المتحدة يواصل متابعة عمل المكاتب الانتخابية لتقديم الدعم والمشورة الفنية

2021/09/19 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية يونامي يواصل متابعة عمل مكاتب المحافظات الانتخابية لتقديم الدعم والمشورة الفنية

وزيارة المخازن التابعة له للاطلاع على آلية خزن المواد اللوجستية من أجهزة الفرز والعد الالكتروني وأجهزة التحقق وأجهزة الإرسال والصناديق وغيرها.

وأعلنت المفوضية استعدادها لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي بحضور الشركة الكورية المصنعة للأجهزة الالكترونية الانتخابية والشركة الألمانية الفاحصة ومكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والوكالة الدولية للنظم الانتخابية فضلاً عن الأمن السبراني.

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