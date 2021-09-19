2021/09/19 | 12:36 - المصدر: عين العراق

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الأحد 19 سبتمبر 2021 | 12:34 مساءً

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جرحى القوات الامنية يتظاهرون وسط بعقوبة للمطالبة بحقوقهم

خرج العشرات من جرحى القوات الامنية في ديالى، الاحد، في تظاهرة سلمية امام مبنى الحكومة المحلية وسط بعقوبة.

وقال اكرم عزيز احد المتظاهرين ان” العشرات من جرحى القوات الامنية خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى حكومة ديالى المحلية وسط بعقوبة للمطالبة بحقوقهم في توزيع قطع الاراضي السكنية المتاخرة منذ سنوات طويلة”.

واضاف عزيز،ان” االتظاهرة سبقها وقفات احتجاجية عدة من اجل ايصال اصوات شريحة مضحية للجهات ذات العلافة مؤكدا بان التظاهرات ستستمر لحين الحصول على الحقوق”.

وتشهد معاملات توزيع الاراضي السكنية في ديالى تأخير مستمر منذ سنوات خاصة لشرائح ذوي الشهداء والجرحى”.

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