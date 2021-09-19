2021/09/19 | 12:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن عدد الشكاوى التي تقدم بها بعض المرشحين للانتخابات، بشأن تطبيق العقوبات القانونية بحق ممزقي الدعايات الانتخابية، فيما سجلت 90 مخالفة دعائية.وقالت مساعدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تكشف عن عدد الشكاوى والمخالفات للمرشحين المركز الخبري الوطني.

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