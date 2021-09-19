صحة كربلاء توجه نداء الى الزائرين وأصحاب المواكب

2021/09/19 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت دائرة صحة كربلاء المُقدسة، اليوم

الاحد، المُواطنين والزائرين وأصحاب

المواكبِ الحُسينيةِ إلى التعاون في

إفساح المجال أمام عجلات الإسعاف

الفوري.

وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "ندعو

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