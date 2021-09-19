2021/09/19 | 12:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم، السبت، عن اكتشاف بعض الأدوات المستخدمة في الطقوس الدينية بمعبد تل الفراعين "بوتو" في محافظة كفر الشيخ، شمال القاهرة، من بينها مجموعة من المباخر وتماثيل للمعبودة تاورت والمعبود جحوتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف أدوات مستخدمة في طقوس دينية بمعبد أثري شمال مصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف أدوات مستخدمة في طقوس دينية بمعبد أثري شمال مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).